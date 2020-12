Búzios inaugura tenda de triagem para suspeitos de Covid-19 em frente ao Hospital Municipal Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 07:51

Búzios - Foi firmado em setembro deste ano um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da Prefeitura de Búzios com o Ministério Público. O TAC tem como objetivo a criação de seis novos leitos hospitalares de enfretamento da Covid-19.



A atual gestão assumiu a Secretaria de Saúde no dia 21 de outubro e a partir desta data foi iniciado o processo administrativo para a contratação de uma empresa especializada para fornecer os novos leitos necessários.



No município já estão funcionando 11 leitos completos de UTI com respirador, monitor multipanorâmico e carrinho de parada. Com a criação dos novos leitos, o município terá 17 leitos, podendo chegar a até 20 leitos hospitalares no total.



Vale ressaltar que a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saúde, segue com diversas medidas de combate ao coronavírus como a tenda para testagem, o “Termômetro” um painel informativo no portal da transparência, barreiras sanitárias nas entradas do município e 12 centros de atendimento ao Covid-19.