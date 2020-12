Búzios inicia contato com Instituto Butantan para aquisição de vacina contra a Covid-19 Prefeitura de Búzios

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro sai na frente e inicia contato com Búzios inicia contato com o Instituto Butantan para aquisição de vacina contra a Covid-19.

Por meio da Secretaria de Saúde, a Prefeitura formalizou o contato com o Instituto Butantan para a aquisição de 50 mil doses da vacina contra a Covid-19, a fim de imunizar a população buziana. No documento enviado ao instituto nesta segunda-feira (14), a Prefeitura solicita urgência na resposta, tendo em vista a necessidade de imunização, essencial para o efetivo enfrentamento da doença.