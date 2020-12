Alexandre Martins é empossado novo Prefeito de Búzios Assessoria

Por Juarez Volotão

Publicado 17/12/2020 08:10 | Atualizado 17/12/2020 08:15

Búzios - O prefeito eleito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, Alexandre Martins do Republicanos, foi diplomado pela Justiça Eleitoral nesta terça-feira (15). Alexandre de Oliveira Martins, foi eleito pela coligação governo participativo com 9.451 votos nas últimas eleições municipais do dia 15 de novembro.

'Hoje foi um dia muito especial! Um dia que marca o inicio desse grande desafio ao qual eu me entreguei, assim como o Vice eleito Miguel Pereira, os Vereadores eleitos Rafael Aguiar e Victor Santos e o 2º Suplente, Junior de Búzios. Esse é o registro do dia em que recebo, com muita gratidão, o Diploma de Prefeito de Armação dos Búzios que oficializa o começo da mudança, de um Governo participativo e para todos os cidadãos de Búzios!', afirma o novo Prefeito de Búzios, Alexandre Martins ao O Dia.