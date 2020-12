Ministro do Turismo critica lockdown em Búzios Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Publicado 18/12/2020 07:27

Búzios - O lockdown imposto pela Justiça no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro continua rendendo e repercutindo no Brasil e mundo a fora, gerando críticas até do novo Ministro do Turismo que declara que o setor não aguentará uma nova onda de fechamento da economia. Um dos destinos turísticos mais procurados do mundo, o balneário reconhecido internacionalmente, foi tomado por protestos e manifestações nesta quinta-feira (17) e teme por dias ainda mais difíceis e instáveis para a economia buziana.

O novo Ministro do Turismo, Gilson Machado criticou em sua posse nesta quinta-feira (17) a decisão judicial que determinou o fechamento de Búzios, o encerramento das atividades e a expulsão dos turistas da cidade num prazo de 72 horas e pediu aos Governadores que não promovam um segundo lockdown: 'Eu não posso, aqui, agora, deixar de aproveitar para fazer um apelo. Nós vemos o exemplo hoje de Búzios , que foi fechada sem aviso, se não me engano por uma decisão burocrática de primeira instância. Nem do Prefeito, nem do Governador. O empresário turístico, que gera emprego e renda, ele hoje, tem mais medo do decreto do que da própria doença', afirmou o Ministro que ainda reforçou que o trade não aguenta uma decretação de um novo lockdown.

Gilson Machado substitui Marcelo Álvaro Antônio, que saiu após o vazamento de uma conversa na qual ele hostiliza o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo (Segov) no grupo de Whatsapp da equipe ministerial.