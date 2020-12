Búzios, o balneário mais charmoso do Brasil Cristiano Conrado

Por Juarez Volotão

Publicado 22/12/2020 05:28

Búzios - Um dos destinos de férias mais procurados no Brasil e no mundo, o município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos no estado do Rio de Janeiro registra, até essa segunda-feira (21), 2.532 casos confirmados de coronavírus, tendo atendido um total de 7.795 pessoas com suspeita da doença.

O número de óbitos no balneário chegou aos 26 casos com 1.448 pessoas curadas da Covid-19. Segundo o boletim oficial da Secretaria de Saúde do município, no momento 3 leitos estão ocupados, de um total de 17 leitos de UTI do Hospital Rodolpho Perissé disponíveis, o que representa 17,64% de ocupação dos leitos de terapia intensiva.