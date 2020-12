Rua das Pedras em Búzios: retomada gradual do comércio após queda Divulgação

Por Juarez Volotão

Publicado 23/12/2020 07:30

Búzios - O primeiro fim de semana após a confusão judicial do lockdown envolvendo o município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro foi de prejuízo para os comerciantes e empresários do balneário.

Apesar de ter sido derrubado rápido pelo Presidente do Tribunal de Justiça do estado, o episódio foi o suficiente para registrar queda de 30% no movimento dos bares, restaurantes, lojas e da praia, de acordo com a Associação Comercial de Búzios, se comparado com dias anteriores, sem o anúncio do lockdown.

Segundo o Convention Bureau da cidade, entidade que representa o Turismo e o trade turístico, caso esse baixo movimento se repita nos próximos dias e fins de semana, o prejuízo estimado será de R$ 5 milhões para o setor.