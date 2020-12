Meio Ambiente de Búzios retira plantas exóticas da faixa de areia de Geribá Prefeitura de Búzios

Publicado 28/12/2020 14:42

Búzios - Uma operação da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, retirou plantas exóticas da faixa de areia de Geribá. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (22), no canto esquerdo da praia, em frente ao Condomínio Amarras.



De acordo com o secretário de Meio Ambiente Fernando Savino, ao introduzir a espécie exótica conhecida como Yuca, o condomínio desobedeceu a recomendação do Ministério Público Federal (nº 12/2020) emitida no dia 3 de agosto deste ano.



“A recomendação do MPF é para que não se coloque plantas exóticas na faixa de areia. Em agosto deste ano a secretaria, cumprindo determinação do Ministério Público, retirou diversos canteiros de plantas exóticas instalados pelos proprietários de imóveis na praia. O condomínio Amarras não tem nenhuma licença ou autorização para fazer este plantio ao longo do muro. Mesmo que fossem espécies de plantas típicas de restinga, ainda assim é necessário entrar com processo na secretaria de Meio Ambiente solicitando a licença porque praia é Área de Preservação Permanente”, explicou Savino.



Autuação e multa



Alegando introdução e manutenção de espécie exótica em Área de Preservação Permanente, fiscais do Meio Ambiente autuaram e multaram o condomínio em 13.076 UPFM.