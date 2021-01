Búzios inaugura tenda de triagem para suspeitos de Covid-19 em frente ao Hospital Municipal Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 11/01/2021 08:04

Búzios - O município de Armação dos Búzios conta, segundo a última atualização da Secretaria de Saúde da cidade, com 2.823 casos confirmados de coronavírus, com o número de 1.917 pessoas curadas da Covid-19 e um total de 30 óbitos.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico foram atendidas 9.727 pessoas em Búzios com suspeita da doença, sendo 6.904 casos descartados. No momento existem 5 leitos ocupados com pacientes de coronavírus.