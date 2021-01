Praia da Ferradura em Búzios recebe operação de ordenamento Guarda Municipal de Búzios

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 07:29

Búzios - Uma operação de ordenamento nas praias do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro está sendo realizada pela Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Ordem Pública e com o apoio da Guarda Municipal. Na manhã desta segunda (11) a ação aconteceu na Praia da Ferradura.



Os fiscais da Postura e agentes da Guarda Municipal percorreram a extensão da praia notificando e orientando aos quiosqueiros e ambulantes sobre as novas normas de ordenamento.

A nova orientação se refere a quantidade máxima de mesas e cadeiras que os quiosqueiros deverão utilizar. Ficou estabelecido que cada quiosque ou restaurante, deverá trabalhar com no máximo 10 jogos de mesas, que serão colocados aos poucos, de acordo com a demanda dos clientes.

Após a notificacão, havendo descumprimento, o estabelecimento será multado, podendo ate perder a licença e ter os materiais apreendidos.



Para denúncias de funcionamento irregular a populacão deverá entrar em contato com o telefone da Secretaria de Posturas pelo: (22) 2623-4950