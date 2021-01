Búzios segue entre os cinco destinos mais procurados para este verão Matheus Coutinho

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 08:26

Búzios - Mesmo com a pandemia, a Região dos Lagos no estado do Rio de Janeiro segue na preferência dos turistas para a temporada de verão. No levantamento do Portal Turismo Consciente (Setur RJ), realizado em dezembro, o município de Armação dos Búzios, o balneário mais charmoso do Brasil, aparece na quarta posição entre os cinco destinos mais buscados em todo o estado do Rio de Janeiro.

E ficou mais fácil chegar lá, já que o destino foi contemplado entre os destinos do projeto Verão Azul Conecta, da empresa sub-regional da Azul, com voos diários saindo do Santos Dumont direto para o Aeroporto Umberto Modiano.

Quem planeja viajar para o charmoso balneário será impactado por campanha da 'Associação Comercial e Industrial de Búzios (Aceb)', que engloba toda estrutura de receptivo, incluindo táxis, embarcações, hotéis, comércio e restaurantes, reforçando os protocolos de prevenção contra a Covid-19 com a mensagem 'Por uma Búzios Segura'.

Destino escolhido, providência de prevenção tomadas, é hora de aproveitar as novidades da cidade mais querida da Região dos Lagos.

Na beira da praia reinam os beach clubs, ótimas pedidas para relaxar, ouvir música, comer e beber, enquanto se aprecia o visual com segurança. O mais novo é o Aram Búzios, dentro do Clube Aretê, na praia da Marina. Por lá, a combinação reúne gastronomia, drinks, música e, em breve, esportes náuticos. Já na praia da Ferradura, o Insólito Hotel ganhou o Tawa Beach, com menu assinado por Pablo Oazen, vencedor do Master Chef Profissionais 2017.

As novidades aportam também no centro da cidade, em plena Rua das Pedras. O clássico Chez Michou ampliou seu território e atravessou a rua. Todas as delícias do cardápio da creperia podem ser degustadas no Pátio Michou, com o plus da vista incrível da praia do Canto. Além dos crepes e do visual, a bela casa oferece pizzas, sanduíches, drinks e programação musical.

Para quem busca roteiros mais integrados à natureza, as praias seguem liberadas para o lazer e as escunas, catamarãs e táxis aquáticos funcionam com a capacidade reduzida em 50%.

Que tal, então, apreciar o espetáculo de dentro do mar, remando em uma canoa havaiana? Ou do alto da Serra das Emerências, depois de uma bela trilha?

As propostas encantadoras são da Elite Vaa e da Cactus Experiências, respectivamente. As aulas e os passeios de canoa, até então oferecidos somente pela manhã, ganharam um horário especial no verão. E o melhor: com direito a mergulhos e a companhia de tartarugas. O ponto de saída é o Porto da Barra e as remadas duram, em média, uma hora.

Já quem prefere subir as Emerências – ponto mais alto de Búzios, a 160 metros de altitude e protegido pelo Parque Estadual da Costa do Sol - ganha de presente uma vista incrível das praias de Tucuns, Geribá e Peró (Cabo Frio).

Se Búzios está no seu roteiro, não deixe de conferir estas informações:

. Proibida a realização de eventos públicos e privados na cidade: festas, shows e eventos privados com a cobrança de ingressos.

. O uso de máscara é obrigatório em espaços públicos (incluindo as praias, que estão liberadas) e privados de acesso ao público. A multa para quem infringir a regra é de R$ 700.

. Hotéis, pousadas e demais meios de hospedagem podem trabalhar com 50% de sua capacidade máxima nos dias úteis e com 70% da capacidade aos sábados, domingos e feriados.

. Para ter acesso ao município e passar pelas barreiras sanitárias que se encontram nas entradas da cidade, o visitante deve apresentar o QRCode emitido pelos estabelecimentos comerciais e meios de hospedagem.

. Restaurantes, bares, supermercados, mercados e quiosques de praia podem abrir, mas devem operar com a redução de 50% de sua capacidade máxima.

. Escunas, catamarãs e táxis aquáticos, assim como veículos de cooperativas municipais e veículos de transporte intermunicipal, também deverão funcionar com a capacidade reduzida em 50%.

. Em todos os locais deverá ser disponibilizado álcool 70% para clientes e mantido o distanciamento social.