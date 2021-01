Operação para demolição de construção irregular é realizada pela Prefeitura de Búzios Prefeitura de Búzios

Publicado 13/01/2021 08:26

Búzios - Na manhã desta terça feira (12), a Prefeitura de Búzios realizou uma operação em conjunto de diversas secretarias e a Unidade de Policiamento Ambiental, para demolição de uma construção irregular em área de proteção ambiental na Toca do Siri, no bairro Alto de Búzios. Na operação foram apreendidas ferramentas que ficaram de posse da Secretaria de Ambiente até que o infrator apareça para resgatá-las, após o pagamento de multas.



A ação foi motivada após o recebimento de diversas denúncias de crime ambiental em área no topo do morro de preservação permanente. A fiscalização averiguou o local e constatou que havia uma construção inicial de um barracão de obras estruturado com cercas e gazebos em uma área de difícil acesso. Imediatamente foi lavrado pelo fiscal um auto de embargo da obra e solicitado o comparecimento do responsável.



Participaram da ação a Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Urbanismo, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Ordem Pública e a Unidade de Polícia Ambiental. Em torno de 20 pessoas foram mobilizadas nesta Operação, entre agentes, operadores de máquinas, Guardas Municipais e Marítimos, e Policiais Ambientais. Onde houver crime ambiental, flagrante delito em áreas de interesse ambiental, a prefeitura estará atuando o mais breve possível para contê-lo. Outras ações serão realizadas afim de coibir crimes ambientais.



A Prefeitura alerta para que os moradores fiquem atentos a terrenos vendidos com preço abaixo do mercado e solicita que antes de adquirir um terreno que o cidadão se encaminhe até a Secretaria de Ambiente e realize uma consulta prévia para que ver se a área permite construções. O objetivo da Prefeitura não é fazer demolições, mas sim orientar o cidadão para que ele construa de forma legal.