Prefeito de Búzios se reúne com comandante da Geral da Polícia Militar Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 10:55 | Atualizado 14/01/2021 11:57

Búzios - O Prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, Alexandre Martins, se reuniu com Comandante Geral da Polícia Militar do Estado, Rogério Figueredo, na tarde desta terça feira (12), para reforçar as estratégias e ações de integração entre o Poder Público e a Polícia Militar. No encontro, o prefeito levou novas propostas que visam a melhoria da segurança pública no município.

Alexandre Martins destacou a importância da união entre os órgãos e diz que não ficará ausente dessas questões:' Estive reunido para reforçar a parceria entre o Poder Público e a Polícia Militar. Não ficarei ausente desse debate e buscarei soluções para garantir a segurança e a redução dos índices de violência local', frisou o prefeito.