Polícia identifica participantes de festa eletrônica ilegal ocorrida em Búzios Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 10:55

Búzios - A Delegacia de Polícia (127ª DP) do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro identificou nesta terça-feira (12), 15 perfis de contas de uma rede social das pessoas que participaram de uma festa eletrônica ocorrida na Serra das Emerências, em Búzios, no último domingo (10).



De acordo com o delegado titular da unidade, Rodrigo Moreira, após informações de inteligência, os agentes obtiveram imagens que comprovam o acontecimento da festa, que contou com mesa eletrônica de som, geradores, bebidas alcoólicas, som alto e que mostrava um grupo de aproximadamente 30 pessoas aglomeradas, sem observação das medidas para enfrentamento do coronavírus.



Ainda segundo o delegado, em sede policial, um dos envolvidos reconheceu, durante depoimento, que sabia das medidas restritivas de enfrentamento da pandemia e mesmo assim descumpriu as determinações do Poder Público, tocando violino para os participantes do evento.

Rodrigo Moreira afirma que as investigações continuam para identificar os responsáveis pela festa e demais participantes do evento, e apurar a autoria de uma suposta queima de fogos no local.