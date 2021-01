Búzios discute retorno das aulas presenciais Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 09:13

Búzios - O Secretário de Saúde, Dr. Marcelo Amaral e a Secretaria de Educação, Carla Natália Marinho do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro se reuniram hoje (14) para definir um plano de retomada às aulas presenciais. Em destaque, três pontos prioritários: protocolo sanitário que será utilizado, novo modus operandi de combate ao coronavírus e a avaliação das condições epidemiológicas para retomada das aulas.



Os secretários conversaram ainda sobre a possibilidade de implementar aulas on-line nas escolas municipais com orientações pedagógicas e as medidas sanitárias serão seguidas na convivência do aluno em sala de aula.



De acordo com o secretário de saúde, Armação dos Búzios tem a previsão de começar a vacinar contra a Covid-19 no início de fevereiro, e planeja definir estratégia de imunização para os profissionais de educação, respeitando a sequência de prioridade da vacinação.