Operação para coibir estacionamento em área de preservação ambiental é realizada em Búzios Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 07:40

Búzios - Nesta quinta-feira (14), a Guarda Municipal Ambiental do município de Armação dos Búzios realizou uma operação no canto direito da praia de Tucuns, para coibir o estacionamento e a circulação de veículos auto motores em locais de preservação ambiental.



A ação está sendo realizada de forma continua e em horários aleatórios e visa a recuperação da vegetação de fixação de dunas, bem como a preservação da fauna. A área é frequentada por macacos, lagartos, micos, corujas e também é utilizada por tartarugas marinhas para desova.



A Guarda Municipal Ambiental solicita a colaboração da população, respeitando as áreas de preservação. Para denunciar qualquer irregularidade o cidadão pode entrar em contato através do telefone (22) 2623 – 0196. O serviço funciona 24 horas por dia.