Búzios sai na frente e inicia vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 12:33

Búzios - A Secretaria Estadual de Saúde, informou nesta segunda-feira (18), que o primeiro lote de vacina destinado ao município de Búzios chegará hoje no final do dia. O primeiro lote é destinado aos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente de combate ao Covid19.



Segundo o Secretário de Saúde Dr. Marcelo Amaral, hoje (18), será dado início a vacinação contra covid19 em Búzios. A vacinação é feita em duas etapas, pois são necessárias duas doses em cada pessoa, com intervalos de duas ou três semanas.



“Estamos vivendo um momento importante na História da Humanidade, a vacina que já era realidade em alguns países, também passou a ser realidade nossa, aqui no Brasil. Hoje é um dia histórico para Búzios. Neste primeiro momento vamos vacinar nossos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Serão vacinados 656 profissionais no próprio local de trabalho. A seguir idosos acima de 75 anos”, disse Dr. Marcelo Amaral.



Importante ressaltar que a vacina demora de 30 a 60 dias para proteger o organismo, por isso é necessário manter todos os protocolos de saúde segundo a OMS, como:



– Uso de mascaras adequadamente;



– Lavas bem as mãos;



– Uso de álcool em gel



– Evite grandes multidões;



– Não toque seu rosto com as mãos sujas,



-Verifique sua temperatura regularmente;