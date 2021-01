Motocicletas barulhentas são alvo de fiscalização em Búzios Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 07:48

Búzios - Neste final de semana, foi feito no município de Armação dos Búzios uma operação conjunta com a Guarda Municipal, Fiscais do Meio Ambiente, Coordenadoria de Transito, Guarda Ambiental e Policia Militar com objetivo de combater a poluição sonora e coibir motocicletas com escapamentos adulterados.

Na operação, 50 motocicletas foram autuadas em três pontos diferentes da cidade com horários alternados.



A poluição sonora provocada por canos de descargas adulterados é crime, além de ilegais, são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Os motociclistas que cometerem tal infração, que está prevista no artigo 230 (inciso XI) do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), perdem 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e pagam multa no valor de R$195,23, além da multa de transito, os policiais podem aplicar multa por poluição sonora, podendo chegar aproximadamente no valor de 2 mil reais.



O infrator que assumir o comprometimento de trocar o escapamento adulterado pelo original, poderá agendar na Secretaria de Meio Ambiente com um fiscal, para fazer sua defesa no auto de infração. Com isso, o infrator poderá ter seu pedido deferido e a multa será retirada.