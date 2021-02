Profissionais da Educação retornam ao trabalho nas escolas municipais de Búzios Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 07:31

Búzios - A secretária de Educação, Ciência e tecnologia Carla Natália Marinho, visitou algumas escolas do município para desejar boas vindas e falar sobre o comprometimento com as demandas necessárias aos diretores e demais colaboradores que retornaram ao trabalho.



O ano letivo de 2020, termina em 19 de março de 2021, as escolas estão dando continuidade ao ano letivo de 2020 com a entrega das apostilas 3, 4 e 5, junto com o recebimento dos cartões-respostas das apostilas entregue em dezembro de 2020.



Segundo a secretaria Carla Natália, “as escolas estão seguindo todos os protocolos de segurança, de acordo com as normas da vigilância sanitária, para segurança de todos e que tenhamos um ano abençoado, de muitas conquistas para nossos alunos e toda a comunidade escolar”, disse ela.