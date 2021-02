'TurisBúzios', nova agência para a promoção do Turismo é criada e instituída em Búzios Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Publicado 11/02/2021 07:31 | Atualizado 11/02/2021 07:36

Búzios - Com o cancelamento do feriadão de Carnaval, que tradicionalmente ocorre entre sábado e a quarta-feira, que chamamos de quarta de cinzas, parte considerável da população do estado do Rio de Janeiro não deve viajar, segundo o estudo realizado pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) que nos mostra que apenas 10,6% dos entrevistados pretendem viajar no período.

Além disso, a pesquisa apresenta ainda que 39,1% dos fluminenses ficarão em casa, 21,9% vão trabalhar, 11,1% ainda não decidiram o que irão fazer nestas datas e 10,6% pretendem realizar alguma atividade de lazer. Apenas 4,8% dos entrevistados informaram que usarão o tempo livre para estudar e 1,9% fará outros tipos de atividade.



Entre a pequena parcela (10,6%) que irá optar por viajar, 78,9% vão realizar viagens dentro do estado e 21,1% para outras regiões. Em relação aos destinos escolhidos dentro do estado do Rio de Janeiro, as cidades de Armação de Búzios e Saquarema aparecem, cada uma, com 13,6% da preferência do público viajante, seguidas por Arraial do Cabo e Cabo Frio, ambas com 11,4%.



Quando perguntados sobre a preferência por estabelecimentos que seguem as regras sanitárias obrigatórias, 68,6% afirmam que optaram por lugares que respeitam as normas vigentes e 31,4% responderam que a escolha não foi feita exclusivamente por esse parâmetro.



Os viajantes responderam que pretendem ficar, em média, seis dias, além de irem com média de cinco acompanhantes. O gasto médio deve ficar em torno de R$1.822,00.

A pesquisa ocorreu entre os dias 5 e 7 de fevereiro e contou com a participação de 539 consumidores do estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de entender os hábitos dos fluminenses no Carnaval de 2021.