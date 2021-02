Governo indiano deve priorizar vizinhos antes de enviar vacina para outros continentes Divulgação

Por Juarez Volotão

Publicado 12/02/2021 07:19

Búzios - A Secretaria de Saúde do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro iniciou nesta quarta e quinta-feira (10 e 11) a segunda dose da vacina Coronavac aplicada nos profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente contra o coronavírus. Segundo o vacinômetro, recurso que controla e traz a população o número de pessoas vacinadas no balneário contra a Covid-19, que está no site da Prefeitura, 731 pessoas foram vacinadas até o momento na cidade ( número registrado até o dia 10 de fevereiro ).

Segundo a nota da Prefeitura de Búzios, na próxima semana, após o feriadão do carnaval, nos dias 18 e 19 de fevereiro, os demais funcionários também irão receber a segunda dose, concluindo assim o processo de imunização de todos os profissionais da saúde do município.

Ainda de acordo com a Prefeitura, os coordenadores responsáveis pelas unidades do município, devem orientar aos seus colaboradores para comparecer nos dias indicados, das 08h ás 17h, na Unidade Básica Ferradura, na Avenida Parque, nº18, bairro Ferradura para receber a 2° dose e finalizar o processo de imunização contra o Covid-19.