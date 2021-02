Policlínica de Búzios realiza mutirão de Ultrassom Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 07:20

Búzios - Começou nesta quarta-feira(10), na Policlínica do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, o mutirão para atender mais de 500 pessoas que aguardam na fila de espera deste 2020, para fazer os exames de ultrassom do abdômen e transvaginal.



A nova gestão da Secretaria de Saúde da cidade priorizou o atendimento em dois dias da semana, sendo toda quarta-feira, destinada as pessoas que precisam fazer ultrassom do abdômen, e na sexta-feira o exame de ultrassom transvaginal.



O morador da Rasa, José Gomes, foi, um dois primeiros pacientes, a fazer o exame nesta quarta-feira, e está confiante na melhoria e bom atendimento da saúde na cidade. Segundo ele, estava a quatro (4) meses aguardando esse exame.



“Eu estava na fila de espera uns quatro meses, ai na segunda-feira(08), recebi um telefonema da policlínica, avisando que meu exame estava marcado para quarta-feira(10), às 14:40. Ontem (09), me ligaram novamente dando as orientações para fazer o exame hoje. Tudo muito rápido, na hora certa. O Dr. Também é muito educado e agradável”, disse ele.



Segundo o Dr. Fernando Costa, responsável pelo exame, assim que a fila de espera terminar, vai poder ampliar e oferecer outros tipos de ultrassom.