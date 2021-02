Nossa Rádio FM apresenta programação especial e ao vivo neste feriadão de Carnaval na Região dos Lagos Tr2 Digital

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 07:21

Búzios - A 'Nossa Rádio 102,5 FM', emissora que mais cresce na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, prepara uma programação toda especial, e ao vivo, para os seus ouvintes e seguidores neste feriadão do carnaval.

Além dos tradicionais programas da rádio, 'Falando Francamente Com Você', 'A tarde é nossa' e 'Turma da 102', em pleno carnaval, sem parar, o público pode esperar muita informação, notícias em tempo real e muitas surpresas: 'Nosso objetivo é fazer companhia a tantos e a todos que estarão nos municípios da Região dos Lagos, e que, sem festas, blocos ou folias, devido a pandemia do coronavírus, pensavam que ficariam sós. Nosso convite é para que venham para o bloco Nossa Rádio e curtam momentos de muita folia com músicas de carnaval, marchinhas, promoções e sorteios, notícias, informações ao vivo e muito bom humor, características que já se destacam na Nossa Rádio', afirma o CEO e diretor artístico da Nossa Rádio, o jornalista Juarez Volotão.

Publicidade

Você pode sintonizar a Nossa Rádio pela 102,5 FM, ou ainda pelo site e baixar gratuitamente o aplicativo da emissora no link abaixo: