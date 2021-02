Polícia prende suspeito de matar empresário João da farmácia em Búzios Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Publicado 17/02/2021 13:33

Búzios - Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (16) no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro suspeito de matar o empresário João Correia Pimentel, mais conhecido como João da farmácia, crime que chocou e comoveu os buzianos na noite do último domingo de carnaval.

O suspeito foi detido por agentes da Polícia Civil e Militar e encaminhado para a 127 DP, que segundo informações da ocorrência, ficará até o fim da investigação.

O crime aconteceu na noite do último domingo (14), no bairro Manguinhos em Búzios, dentro da farmácia do empresário, quando dois assaltantes entraram armados e o senhor João da farmácia reagiu ao assalto, sendo alvejado e mesmo socorrido pelos Bombeiros e levado para o Hospital Municipal, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O velório e o sepultamento do empresário, que era muito querido no balneário, foi na segunda-feira (15).