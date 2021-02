Guarda Municipal de Búzios divulga balanço de Carnaval Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 07:59

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil e do mundo, fez um pente fino neste feriadão de Carnaval com a operação 'Stop The Party', como noticiamos aqui em O Dia, fiscalizando e coibindo festas e eventos clandestinos e com aglomeração, proibidos por decreto e teve a participação efetiva da Guarda Municipal da cidade.

Mesmo com o cancelamento das programações organizadas pelo poder público, a Guarda Municipal de Búzios, planejou ações que, além de minimizar o impacto na cidade, também deram segurança no que tange os protocolos de prevenção à disseminação do coronavírus.



Por ser uma cidade turística, era esperado um grande aumento de pessoas visitando o balneário neste período de carnaval, pois os hotéis e pousadas estavam fazendo uso de toda capacitada permitida, além das casas de veraneios com seus proprietários ou inquilinos.

Nas barreiras, teve aumento de contingente, também foi montada barreiras itinerantes trabalhando em pontos específicos e em horários programados com equipes extras de plantão.

Na operação “Stop The Party”, além de todo efetivo, foi disponibilizado uma viatura e duas motos para apoio.



Nas praias, as ações também ganharam destaque com todos os efetivos de plantão, apoiando a Fiscalização de Posturas, aumentando assim a sensação de segurança aos visitantes, e a orientação e fiscalização do trânsito.



O balanço das ocorrências no Carnaval, foram:



– Acidentes de Trânsito: 3



– Operação com a Promoção Social: 1



– Operação com a Secretaria da Mulher: 1



– Operações de Trânsito: 4



– Operação Stop the Party: 29



– Operação de praia: 3



– Condução à delegacia: 3



- Apreensão de Drogas: 2 (29 buchas e 3 tabletes de maconha e 20 pinos de cocaína