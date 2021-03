Livro sobre romance LGBTI+ juvenil é lançado em Búzios na luta contra o preconceito Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 07:38 | Atualizado 03/03/2021 07:48

Búzios - O escritor e ativista Fernando Bertozzi do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro lançou seu primeiro livro, um conto literário, que tem como objetivo entreter e falar sobre preconceito e discriminação na sociedade nos tempos atuais.



Repleto de humor, o livro "O irmão da minha amiga" conta o cotidiano de 'Flay', um jovem de 20 anos que sofre pressão de sua família conservadora em relação a sua sexualidade: 'O objetivo deste conto é mostrar representatividade na literatura LGBT brasileira', frisou o autor.



Fernando Bertozzi é comunicador e ativista LGBT no município de Armação dos Búzios, onde organiza os maiores festivais de turismo e cultura LGBT da cidade como, a Parada do Orgulho LGBT e o bloco Carnagay. Atualmente, ele é Gerente na Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico de Armação dos Búzios.