Búzios disponibiliza teste rápido para Covid-19 a partir desta terça-feira Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 08:02

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos no Rio de Janeiro além de endurecer a fiscalização das medidas de prevenção ao coronavírus, reforçando as barreiras sanitárias e a fiscalização no comércio, cancelando as festas clandestinas, disponibilizará a partir desta terça-feira (09) o teste rápido para a Covid-19.

A Secretaria de Saúde de Búzios, através da Vigilância Epidemiológica, inicia nesta terça-feira(09) a testagem rápida em vários pontos da cidade, das 9h às 16h.



Confira abaixo os locais da testagem:



Centro Covid da Ferradura (tenda)



– Terça-feira- Dias 09 e 16



– Quarta-feira- Dias 10 e 17



Centro Covid Rasa (Escola Maria Rita)



– Quinta-feira- Dias 11 e 18



– Sexta-feira- Dias 12 e 19



Para realização do teste, o morador deverá apresentar seu CPF.