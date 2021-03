Búzios inaugura a primeira Secretaria da Mulher e do Idoso Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 09/03/2021 08:03

Búzios - Foi inaugurada nesta segunda (08), comemorado o dia da mulher, no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro a Secretaria da Mulher e do Idoso, uma promessa de campanha do Prefeito Alexandre Martins no que diz respeito à garantia dos direitos das mulheres e dos idosos no balneário.

A Secretaria da Mulher e do Idoso, que é a primeira na cidade, fica localizada na Rua Camila n° 04, Quadra D – Porto Belo (antigo CCAA), num ambiente pioneiro pensado para garantir o acesso a diversos serviços, informar, acolher, encaminhar e acompanhar as demandas dos referidos grupos, além de promover o exercício pleno de seus direitos.

Publicidade

Búzios inaugura a primeira Secretaria da Mulher e do Idoso Prefeitura de Búzios

Em seu discurso na inauguração, a Secretária Danielle Martins agradeceu a equipe por todo o apoio prestado durante a realização do projeto e se disse emocionada com a inauguração: 'É uma realização muito importante para o nosso município ter um espaço dedicado integralmente para as mulheres e idosos, porque faltava essa assistência em Búzios. Recebemos muitas demandas, antes mesmo da inauguração, então, entregar esse ambiente e mostrar a esses grupos que eles importam, é muito significativo. Queremos um governo participativo, e vamos trabalhar para que essa parceria se fortaleça”, afirmou a Secretária da Mulher e do Idoso de Búzios.

Publicidade

Em entrevista Exclusiva ao Programa 'Falando Francamente Com Você' na Nossa Rádio 102,5 FM, Danielle Martins reforça querer fazer história na atuação com as mulheres e os idosos de Búzios a frente da pasta: 'Sabemos que a violência contra a mulher aumentou consideravelmente durante o período de pandemia e estamos sensíveis a esse momento, onde vamos atuar, prestando apoio, cuidando e transformando a realidade da mulher e do idoso buziano. Fazemos parte de uma administração e de uma gestão onde as mulheres e os idosos tem vez e voz, e essa inauguração da primeira Secretaria da Mulher e do idoso reforça o compromisso do Governo Alexandre Martins com as promessas de campanha, mas principalmente com o cuidar das vidas e cuidar bem dos buzianos', declara a Secretária.

O prefeito Alexandre Martins afirmou em entrevista estar muito feliz com essa inauguração e com esse avanço para Búzios, porém, permanece atento a todas as questões da Covid-19: 'Hoje com pouco mais de 60 dias de gestão, me alegro em poder inaugurar a Secretaria da Mulher e do Idoso, porém, continuo atento a pandemia e a tudo o que ela causa para a nossa cidade, região, estado e país. As medidas restritivas continuam, as barreiras estão reforçadas e a fiscalização continuará com tolerância zero para o erro e o errado. Continuarei trabalhando muito para continuar com os números controlados de casos de coronavírus no nosso município, que aliás é o que temos feito', afirma o chefe do Executivo buziano.

Publicidade