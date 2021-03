Patrulha Maria da Penha é oficialmente inaugurada em Búzios Prefeitura de Búzios

Búzios - O grupamento da Patrulha Maria da Penha chega ao município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro para combater preventivamente e ostensivamente a todos os tipos de violência contra a mulher na cidade e foi lançada oficialmente em solenidade que também reativou o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e a sede da Secretaria da Mulher e do Idoso.

A Patrulha Maria da Penha conta com 13 Guardas, sendo nove (9) mulheres e quatro (4) homens e ainda uma viatura caracterizada com três agentes divididos em plantões empenhados em oferecer toda segurança às vítimas. Desse efetivo na viatura, duas são mulheres.

O Comandante da Guarda Civil Municipal (CGM) Otavio Azevedo, disse que vai dar total apoio às eventuais vítimas, que terão o auxílio da Viatura Pronta Resposta e da Policia Militar, no que se refere aos agressores. A população buziana agora vai poder contar com mais esse reforço na Segurança Pública.



Além do Prefeito Alexandre Martins, o vice-prefeito, o presidente da Câmara, todos os vereadores, secretários e diversas autoridades de Búzios e uma equipe da Patrulha Maria da Penha da GCM de Rio das Ostras foram prestigiar o evento, que aconteceu neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.