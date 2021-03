Ação de prevenção contra a Covid-19 e pente fino contra festas clandestinas acontece em Búzios Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 10/03/2021 07:14 | Atualizado 10/03/2021 09:47

Búzios - A Prefeitura Municipal de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro tem realizado diariamente pelos bairros da cidade ações para conscientização e prevenção ao avanço do coronavírus. Nesta terça-feira (09), o secretário Sérgio dos Santos da Secretaria de Segurança e Ordem Pública do município acompanhou uma equipe da Postura no bairro Cem Braças, fazendo um trabalho de orientação e conscientização no comércio local.

Os agentes percorreram várias ruas do bairro, conversando com os comerciantes, empresários e moradores, informando e esclarecendo dúvidas, bem como alertando sobre a importância de se manter o distanciamento, o uso de máscara em todos os funcionários e nos clientes, álcool em gel, além da lotação máxima permitida pelo decreto municipal.

Segundo o secretário Sérgio F. Santos, a equipe foi muito bem recebida, e todos concordaram e se comprometeram a colaborar no que for possível, para manterem os comércios abertos com todas as medidas protetivas para prevenção da Covid-19: 'O nosso Prefeito deseja manter o comércio funcionando, porém, está atento aos números e casos de coronavírus em Búzios e mesmo que controlado, reforçamos que essa tarefa é nossa, é de todos, para que avancemos cumprindo todos os protocolos de prevenção ao coronavírus e cumprindo o decreto municipal", afirma o Secretário.

O Secretário de Ordem Pública informa ainda que as fiscalizações e o pente fino contra as festas clandestinas e os eventos irregulares continuam pelo balneário.