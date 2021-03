Búzios confirma interesse no consórcio para compra de vacinas contra a Covid-19 Imagem de divulgação

Por Juarez Volotão

Publicado 15/03/2021 06:59

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro é mais uma cidade, com a intenção de participar do consórcio público de municípios para a aquisição das vacinas contra a Covid-19. A iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) será formalizada até o dia 22 de março.

De acordo com o Secretário de Saúde de Búzios, Dr. Marcelo Amaral, em relação ao consórcio, antes de ingressarmos, nós fizemos o contato direto com a Anvisa, para analisar todo o trabalho que está sendo feito: 'Teve uma reunião do Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), onde fizeram uma nota, reafirmando ser uma atribuição do Governo Federal a questão da vacinação, porém liberando qualquer ação e cada decisão que o Secretário deseje tomar, flexibilizando e ajudando o Governo neste momento difícil da pandemia', afirma ao O Dia, declarando ainda já ter feito a carta de intenção em participar do Consórcio de vacinas contra o coronavírus.



O consórcio tem como objetivo dar suporte aos municípios caso o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Governo Federal, não consiga suprir a demanda nacional. A FNP explica que a ideia de constituir um consórcio público de vacinas, medicamentos, insumos e equipamentos está fundamentada na lei número 11.107/2005. Segundo o Plano Nacional de Imunização, a obrigação de adquirir imunizantes para a população é do Governo Federal, mas, diante da situação de urgência, o consórcio de municípios poderá acelerar esse processo.