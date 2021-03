Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, entrega chaves da viatura Patrulha Maria Da Penha Prefeitura de Búzios

Publicado 16/03/2021 07:33

Búzios - O Prefeito do município de Búzios, Alexandre Martins, entregou nesta segunda-feira (15) as chaves da viatura Patrulha Maria da Penha, para a secretária da Mulher e Idoso Daniele Martins. A Secretaria, promessa de campanha do Prefeito foi inaugurada no dia 8 de março, data comemorativa ao dia da mulher.

A viatura Patrulha Maria da Penha, além de ser caracterizada, diariamente conta com três agentes de plantão, para oferecer proteção e segurança as mulheres, vítimas de qualquer tipo de violência, no município.

O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), fica na sede da Secretaria da Mulher e do Idoso e conta com uma equipe de 13 guardas, sendo, nove (9) mulheres e quatro (4) homens.