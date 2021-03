Nova unidade de Saúde e Centro de especialidades odontológicas são entregues em Búzios Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 07:35

Búzios - Uma nova Unidade Básica de Saúde localizada no bairro de Geribá no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos no Rio de Janeiro foi entregue à população na manhã desta terça-feira (16). A unidade se chama 'Deodorina Leite de Azevedo'.



No local serão ofertados serviços de acolhimento, cadastro e visitas domiciliares, vacinação, procedimentos de enfermagem, consultas médicas e odontológicas, testes para doenças como HIV e hepatites virais, administração de medicamentos, além da promoção de ações educativas para mulheres, crianças e adolescentes, com funcionamento de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.



A entrega deste novo equipamento de saúde visa garantir a atenção primária no atendimento à população, na finalidade de resolver a maior parte das demandas de consultas ou encaminhamentos a médicos especialistas.



A atual gestão vem desde o primeiro dia investindo e priorizando projetos e ações voltadas para a saúde do município. Em decorrência à pandemia do novo coronavírus, a cerimônia de inauguração aconteceu durante live transmitida na página oficial da Prefeitura de Armação dos Búzios no Facebook.

Nova unidade de Saúde e Centro de especialidades odontológicas são entregues em Búzios Prefeitura de Búzios

Publicidade

O novo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município de Armação dos Búzios fica agora localizado na UBS de Geribá:

A unidade vai seguir o modus operandi das policlínicas, visando reorganizar o fluxo de atendimento nos postos de saúde e propiciar qualidade em saúde bucal.

O lugar vai receber pacientes encaminhados através das Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde serão feitas as primeiras avaliações e diagnóstico das reais necessidades, com funcionamento das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira.

Publicidade

Com dois modernos consultórios, o novo equipamento de saúde concentra os serviços especializados em periodontia, odontopediatria, atendimento de pacientes com necessidades especiais, endodontia e bucomaxilo disponíveis à população diariamente.