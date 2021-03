Turista morre em acidente de buggy em Búzios Reprodução - mídias sociais

Por Juarez Volotão

Publicado 18/03/2021 19:28

Búzios - Um turista morreu em um acidente de buggy nesta quarta-feira (17) em Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O homem de 51 anos estava acompanhado com mais dois ocupantes de 47 e 42 anos respectivamente, que ficaram feridos.

Segundo a Prefeitura de Búzios o buggy foi alugado por um casal de turistas do Paraná e o condutor do veículo era funcionário da empresa de turismo. A identidade das vítimas não foi divulgada.

De acordo com a polícia da cidade, o buggy estava descendo uma ladeira na rua João Fernandes quando perdeu o freio e bateu no muro de uma casa na rua Jacob José Luiz. Os três ocupantes do buggy foram socorridos e atendidos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Municipal de Búzios. Mas um deles não resistiu e morreu na unidade.

A mulher da vítima e o condutor do buggy tiveram ferimentos leves.

O caso foi registado na 127ª DP e a perícia já foi realizada pela Polícia Civil no local do acidente.