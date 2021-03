Centro de atendimento a Covid-19 em Búzios custa menos que a antiga tenda e ainda é Hospital de campanha Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 05:28 | Atualizado 23/03/2021 05:42

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro registra, segundo o boletim da Secretaria de Saúde da cidade, o número de 3.379 casos confirmados de Covid-19, sendo 3.252 casos de pessoas curadas e um total de 35 óbitos.

Búzios conta com 19 leitos ocupados com pacientes com coronavírus, de acordo com o boletim. A Secretaria de Saúde não informou quantos leitos ainda existem disponíveis e qual a taxa de ocupação da rede.