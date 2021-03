Búzios realiza novas flexibilizações e libera as praias da cidade Imagem de Internet

Por Juarez Volotão

Publicado 24/03/2021 07:41

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro preocupado com o 'feriadão' aprovado pela ALERJ de 10 dias no Estado, começando na próxima sexta-feira (26) até o domingo de páscoa (4), lança um novo decreto proibindo a permanência e fechando as praias da península, destino preferido dos turistas e visitantes.

Segundo o novo decreto número 1595, em vigor a partir desta terça-feira (23), festas, shows e eventos seguem proibidos no balneário; os estabelecimentos comerciais poderão funcionar até meia noite, com atendimento exclusivo em mesas e limite de 50% da sua lotação; proibido permanência e uso geral de todas as praias, exceto a prática de atividades físicas individuais ao ar livre.

Passeios de escunas, catamarãs, barco táxis e demais embarcações estão autorizadas a funcionar, limitados a 50% da sua lotação; todos os embarcados, incluindo turistas e tripulantes, devem usar máscara de proteção e manter distância de 1,5m (um metro e meio).

Quanto aos veículos de transporte coletivo, deverão obedecer a taxa de ocupação de 50% da capacidade total.

Os agentes públicos encarregados pela fiscalização poderão solicitar o apoio da Polícia Militar para garantir o cumprimento das exigências dispostas no novo decreto. O descumprimento pode resultar em aplicação de advertência, multa e, se necessário, cassação do alvará.

O novo decreto não exclui as obrigatoriedades previstas no decreto anterior, n° 1583, de 26 de março de 2021.

Em vídeo, o Prefeito de Búzios Alexandre Martins divulgou o novo decreto, que já era esperado pela população buziana: 'Contamos novamente com a colaboração da população para que tenhamos sucesso na prevenção e diminuição dos casos de covid-19 em Búzios', afirma o chefe do executivo.