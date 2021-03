Governo indiano deve priorizar vizinhos antes de enviar vacina para outros continentes Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 07:42

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos recebeu nesta segunda-feira (22), da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, 1.030 doses da vacina Oxford, e 1.340 doses do Instituto Butantã, num total de 2.370 doses.

Ao todo, foram distribuídos, 618.200 doses de CoronaVac e 10 mil de Oxford-Astrazeneca, para os 92 municípios do estado.

A orientação do Ministério da Saúde, é que a partir de agora, todas as vacinas distribuídas, não precisam ter reserva de 2ª dose, pois a expectativa do governo, é de receber lotes semanais da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), devido ao início de sua produção.

A Secretaria de Saúde de Búzios, iniciou nesta segunda-feira (22), o cadastro para idosos a partir dos 60 a 74 anos.

A Secretaria de Saúde de Búzios, está realizando o cadastramento para vacinação em idosos a partir dos 60 até 74 anos. O cadastramento deverá ser feito on-line, através do e-mail: [email protected] ou na UBS do seu bairro.

Para o cadastramento online ou presencial, é necessário informar nome, CPF, data do nascimento, número do cartão do SUS, idade, endereço completo e telefone para contato.

A Administração Municipal incentiva o cadastramento virtual, a fim de evitar filas e aglomerações nas unidades de saúde. Dessa forma, você fica seguro e ajuda a Secretaria de Saúde a organizar o processo de imunização.

A Secretaria de Saúde, continua fazendo a repescagem e vacinando os idosos acima de 75 anos, além dos profissionais da saúde, que por algum motivo, ainda não foram vacinados.