Búzios e Cabo Frio se unem nas barreiras sanitárias neste 'feriadão' no Rio de Janeiro Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 07:27

Búzios - Os municípios de Armação dos Búzios e Cabo Frio, ambos da Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, estão trabalhando em parceria e montaram uma barreira sanitária no trevo de Búzios na Rodovia Amaral Peixoto, devido ao 'feriadão' decretado pelo Estado e aprovado pela Alerj nesta semana, que vai do dia 26 de março a 4 de abril. A nova barreira foi montada, na quinta-feira (25) a noite, em um ponto estratégico, beneficiando os dois municípios. A preocupação dos prefeitos das duas cidades era a vinda de visitantes e turistas para a Região.

A união dos dois municípios em fazer uma barreira sanitária no Trevo de Búzios, além de impedir a entrada para as duas cidades, também evita o congestionamento de quem precisa se deslocar para o trabalho entre as cidades.

O governo municipal, atua com rigor nas barreiras sanitárias em Búzios, exigindo comprovante de residência, checando documentação e QRcode além de fazer fiscalização no comércio em geral. Todos os esforços estão concentrados para que sejam respeitados os decretos municipal e estadual no combate a Pandemia. Sendo fundamental a empatia e participação de toda a população neste momento.

Por serem duas rodovias estaduais, RJ 106 e RJ102, a barreira situada no entrocamento das rodovias está devidamente autorizada pelo DER.