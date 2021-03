Por Juarez Volotão

Publicado 27/03/2021 07:37

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro continua seu cronograma de vacinação dos buzianos e os idosos da faixa etária, entre 70 e 74 anos, serão os próximos a serem vacinados e receberão a 1º dose da vacina na próxima semana, nos dias 29,30,31, 01 e 02 de abril.

No município o cadastramento está sendo realizado online pelo e-mail: [email protected] gmail.com.De acordo com a Secretaria de Saúde, a vacinação terá início com idosos, a partir dos 74 anos em ordem decrescente, até os 70 anos.Todos os idosos cadastrados vão ser convocados, de acordo com a faixa etária de cada idoso do bairro.