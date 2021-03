Centro de atendimento a Covid-19 em Búzios custa menos que a antiga tenda e ainda é Hospital de campanha Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 27/03/2021 07:27

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro que luta contra a falta de leitos e o aumento dos casos de coronavírus na cidade e ainda com vagas da sua rede de saúde sendo ocupadas por municípes das cidades vizinhas, tem a expectativa de abertura de 10 novos leitos ainda nesta semana, o que desafogaria e amenizaria a situação atual da Covid-19.

Segundo informações, os 10 novos leitos serão abertos no Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé, que já estarão disponíveis para suprir a demanda de internações. A cidade hoje possui um total de 28 leitos.

Outra expectativa da Secretaria de Saúde de Búzios é com o recebimento de mais vacina contra o coronavírus, o que impulsionaria o cronograma e avançariam na vacinação dos buzianos. Outro avanço, de acordo com informações, é que a Prefeitura de Búzios negocia a compra da vacina russa Sputnik V, através do consórcio dos prefeitos com a meta de que 80 mil doses sejam adquiridas, porém ainda não há prazo para o recebimento das doses.