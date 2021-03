Via Sacra será realizada no formato virtual em Búzios Fernando Bertozzi

Publicado 30/03/2021 07:44

Búzios - Este ano, com o desejo de que esta tradição tão importante da igreja não passe em branco, a Pascom da Paróquia Sant’Anna e Santa Rita de Cássia e apoio da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico do município de Armação dos Búzios, produziram uma Via Sacra virtual, onde o pároco Padre Cosme Neves meditará as estações da Via Sacra, enquanto um elenco reduzido, respeitando todos os protocolos de segurança, ilustrarão os últimos passos de Jesus.

Segundo o supervisor de cultura Daniel Santos e a gerente de eventos Karol Bastos, a equipe se dedicou para realizar um filme realístico de forma que as pessoas se sentissem presentes. O gerente no turismo, Fernando Bertozzi, acompanhou a gravação e informou que tudo aconteceu de forma segura em relação à prevenção da COVID-19.

O evento online será transmitido ao vivo no dia 2 de abril, sexta-feira santa, a partir das 19h nas redes sociais da Paróquia de Búzios.