Denúncias, notificações, autuações e festas clandestinas encerradas neste 'feriadão' em Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 30/03/2021 07:43

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos divulgou o balanço e um resumo da operação de fiscalização e de ordenamento do balneário neste fim de semana, dias do 'feriadão' ou super feriado' no estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a Postura e Ordem Pública de Búzios, ao todo, foram registradas 37 denúncias por ligações, 5 notificações realizadas na cidade, 10 festas clandestinas paralisadas, 2 autuações emitidas e 4 aglomerações desfeitas.

'Seguimos com uma avaliação positiva e proveitosa das ações de fiscalização e como resultado desta operação em um fim de semana que precisávamos agir, devido ao 'super feriado' decretado no estado. O Prefeito e sua equipe agiram com rapidez, barrando o problema logo na entrada com as barreiras sanitárias da cidade e nós, sua equipe, percorremos o município para fazer valer os decretos municipais', afirma o Secretário de Postura.

A Prefeitura de Búzios agradece o apoio e colaboração da população, inclusive, donos dos estabelecimentos comerciais, bares e quiosques, que respeitaram as medidas em prol do bem estar de todos e avisa que as fiscalizações continuarão por todo balneário, constantemente, para reverter o cenário atual.