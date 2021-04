Saúde refaz cronograma e prevê 9 milhões de vacinas a menos em abril Imagem de divulgação

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 07:35

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa o recebimento de nova remessa de vacinas contra a Covid-19 para aplicação da segunda dose no município. Porém, este quantitativo não é o suficiente para o prosseguimento do cronograma de vacinação da primeira dose.

De acordo com o ofício número 047 da Secretaria Estadual de Saúde, o município de Búzios recebeu nesta sexta-feira 20 doses D1 (primeira aplicação) da Coronavac e outras 1460 doses D2 (segunda aplicação), também da Coronavac. Além destas, o município recebeu outras 130 doses D2 da vacina Astrazenica (Oxford).

Publicidade

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, há a previsão de nova entrega de vacinas para a próxima quarta-feira (07). Desta vez, todo o lote será para a primeira aplicação da Astrazenica, que possibilitará a continuação do cronograma de vacinação.

A Prefeitura de Armação dos Búzios informa que a vacinação da comunidade tradicional Quilombola da Rasa será mantida, conforme o planejamento obedecendo o PNI (Programa Nacional de Imunização). A segunda dose da vacina contra o Coronavírus está garantida para todas as pessoas que já receberam a primeira dose do imunizante no município.