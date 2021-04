Governo indiano deve priorizar vizinhos antes de enviar vacina para outros continentes Divulgação

Por Juarez Volotão

Publicado 06/04/2021 07:37

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos no Rio de Janeiro segue o seu cronograma de vacinação contra a Covid-19 no balneário e registra, segundo o vacinômetro, o número de 4.979 pessoas vacinadas. Desse total de vacinados contra o coronavírus, 939 são profissionais da saúde e 3.647 são idosos.



Ainda segundo o vacinômetro, recurso criado no site para controle e fiscalização da Prefeitura acerca da vacinação, e a Secretaria de Saúde, constam em estoque cerca de 430 doses da vacina. Atualmente estão sendo vacinados os idosos de 60 a 74 anos através do cadastramento virtual.

A Secretaria de Saúde de Búzios informa ainda que até esta quarta-feira (07) os quilombolas da Rasa estão sendo vacinados na escola do INEF.