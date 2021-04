Moto roubada é recuperada em Búzios por agentes da Guarda Guarda Municipal de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 08/04/2021 07:34

Búzios - Uma moto roubada foi recuperada nesta quarta-feira (07) no bairro de Manguinhos no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro por agentes da Guarda Municipal.

Agentes da Romu estavam em ronda no fim da manhã desta quarta-feira quando avistaram uma moto suspeita estacionada pelo bairro de Manguinhos. Quando se aproximaram, levantaram os dados e verificaram o chassi da motocicleta, descobriram que ela havia sido roubada no dia anterior na cidade.

'Fizemos o procedimento padrão e a moto foi removida para a Delegacia de Búzios e o proprietário será informado pela Polícia Civil para que tome as providências', afirmam os agentes da Guarda.