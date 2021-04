Curso de "Formação Patrulha Maria da Penha" para Guardas Municipais é realizado em Búzios Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 14:39

Búzios - Um curso de Formação Patrulha Maria da Penha está sendo realizado no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro para mais de 40 Guardas Civis Municipais (GCM). O treinamento é para ambos os sexos, que já fizeram anteriormente outro curso online, relacionado a Patrulha Maria da Penha, promovido pelo Senado.

O curso é uma iniciativa da Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Segurança e Ordem Pública e está sendo realizado nesta quinta e sexta-feira (15 e 16), às 9h, na Escola Darcy Ribeiro e ministrado pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal de Macaé.

Nos dois dias de cursos estão sendo ministradas aulas sobre, como funciona a Lei Federal nº 11.340-2006 Maria da Penha, e seu enquadramento, além do trabalho e atuação com as medidas protetivas deferidas pelo judiciário.

Desde o início do funcionamento do projeto da Patrulha Maria da Penha de Búzios, foram atendidos 31 casos de violência doméstica, dos quais, 8 (oito) com registro de ocorrências e 4 (quatro), com medidas protetivas. A Lei Maria da Penha tem como objetivo coibir e punir todo e qualquer ato de violência doméstica e familiar contra a mulher.