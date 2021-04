Com ampliação da emissão de QR Code, comércio de Búzios está preparado para receber mais turistas obedecendo protocolos e restrições Matheus Coutinho

Publicado 22/04/2021 13:12

Búzios - Após a pausa sanitária estadual de 10 dias, a Prefeitura de Búzios iniciou um plano de flexibilização para o comércio, baseado na diminuição de ocupação de leitos e aumento de medidas de prevenção. O QR Code, espécie de “passaporte” que é emitido para os clientes de outras cidades dos estabelecimentos de Búzios, com o objetivo de manter uma visitação controlada na cidade, ficou durante o chamado “superferiado” restrito aos hotéis e pousadas e em seguida à agências de turismo.

No último sábado (17) foi ampliado a emissão para todos os serviços devidamente cadastrados.

O dispositivo foi uma sugestão da Associação Comercial e Empresarial de Búzios (ACEB) e possibilita melhor fiscalização de entrada de turistas na cidade, mantendo o controle sanitário com menos impacto para a economia local.

A medida foi confirmada pelo executivo após o envio de um ofício da ACEB à Prefeitura, que solicitava esta demanda de flexibilização nos estabelecimentos comerciais.

Búzios, um dos destinos mais procurados do Brasil, e de reconhecimento internacional, pelos atrativos naturais, em especial as praias e o clima, tem o segundo maior parque hoteleiro do estado do Rio e uma cadeia de estabelecimentos gastronômicos reconhecidos pela qualidade e versatilidade, além de bares e clubes de praia conceituados.

O período de outono é muito procurado por turistas e visitantes pelo clima menos quente e, ainda assim, propício ao banho de mar e outras atividades ao ar livre, somado a uma ocupação menor para quem prefere mais tranquilidade.

Rodrigo Sobral, vice presidente da associação, explica a importância desta ampliação

“O posicionamento da ACEB é favorável, porque nós nos posicionamos, no primeiro momento, a favor da restrição durante a pausa sanitária, então a gente sabia que poderia vir muita gente para a região. Depois, mandamos ofício para o executivo, para que eles pudessem rever a decisão e flexibilizar para outros tipos de comércio a emissão do QR Code, porque não conseguimos sobreviver apenas com a hotelaria e estamos empenhados, em uma campanha junto ao comércio, para o cumprimento rigoroso das normas sanitárias”, explica.

Rodrigo também explicou que o município tem uma parcela importante de visitantes da própria Região dos Lagos, como Cabo Frio, Macaé e Rio das Ostras.

“Precisávamos dessa flexibilização, justamente para poder chamar, atrair o público da Região, sempre tendo em consideração que os casos de Covid-19 reduziram, a quantidade de leitos ocupados, e estamos colaborando com a campanha de conscientização a partir dos próprios estabelecimentos associados”, completou.

A ACEB iniciou uma campanha, em parceria com a Prefeitura, junto à sua rede de associados para colaborar com uma ocupação segura para moradores e turistas durante a execução dos protocolos de segurança para frear a disseminação da Covid-19. A campanha de conscientização começou em 2020 e reforçada neste ano. A entidade se compromete em cumprir todos os protocolos de segurança sanitárias e divulga-los para o bem de toda comunidade, mantendo as medidas que já vinham sendo cumpridas nos estabelecimentos dos associados como:

•Usos obrigatório de máscaras;

•Distanciamento de 2 metros entre as pessoas;

•Álcool em gel para colaboradores e usuários;

•Cumprir as medidas previstas em decreto em colaboração com Poder Público visando o bem de toda a comunidade.

A prefeitura deixou os canais da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico para que a população tirasse dúvidas, por meio dos telefones: Central de atendimento ao turista: (22) 26234254 (Aberto todos os dias das 09h às 20h) e WhatsApp QRCODE: (22) 99102 4096 (Todos os dias das 08h às 20h).