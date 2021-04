Búzios inaugura a primeira Secretaria da Mulher e do Idoso Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 28/04/2021 07:37

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro avança na pauta da defesa e de criação e fortalecimento de políticas públicas voltadas as mulheres. Depois de inaugurar a Secretaria da Mulher e do idoso e implantar a Patrulha Maria da Penha no balneário, o projeto de lei 13/2021, de iniciativa do poder executivo e aprovado na semana passada na Câmara dos Vereadores, institui o Fundo Municipal de Assistência à Mulher (FMAM) no município de Búzios, para implementação específica de mais políticas públicas voltadas às mulheres.

De acordo com a proposta, o fundo será administrado pelo gestor da pasta da Mulher e do Idoso, a quem caberá a supervisão, o controle e a aplicação dos recursos. A fiscalização da aplicação dos recursos do fundo e o julgamento das contas prestadas pelo gestor competirá ao Conselho de Coordenação do Fundo Municipal de Assistência da Mulher, que contará com a participação da sociedade civil.

Segundo a Câmara, as despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação específica própria, mediante suplementação. O Poder Executivo também fica autorizado a regulamentar a Lei por decreto. A composição desses conselhos também passará a ter um integrante da Secretaria Municipal da Mulher e do Idoso. E a secretaria deverá dar o suporte técnico-administrativo necessário para o funcionamento desses conselhos.

O projeto aprovado é de iniciativa do Poder Executivo e segue para sanção e publicação.