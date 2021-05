Búzios formaliza parceria com o Programa "Empoderadas" da Secretaria de Desenvolvimento do Estado Do Rio de Janeiro Prefeitura de Búzios

Publicado 03/05/2021 07:55

Búzios - A Secretária da Mulher e do Idoso do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Daniele Martins recebeu nesta sexta-feira (30) a visita técnica da Superintendente da Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, Erica Paes para formalizar o Programa “Empoderadas” com o município de Búzios. O Prefeito Alexandre Martins também esteve presente na reunião.

O Programa “Empoderadas” fornece ferramentas para que mulheres possam reconhecer e se antecipar a ação de criminosos, além de ajudar mulheres que já sofreram algum tipo violência e que estão vulneráveis a qualquer tipo de brutalidade.

Segundo a secretária Daniele Martins a agregação do Programa “Empoderadas” à Secretaria da Mulher e do Idoso, gera maior eficácia ao enfrentamento da “Violência contra a Mulher”: “É muito gratificante receber essa profissional incrível como a Erica aqui no município, que está disposta a firmar parceria com a nossa secretaria e trabalhar o desenvolvimento das mulheres buzianas, com cursos profissionalizantes e aulas de autodefesa”, disse Daniele.

Para Erica Paes é uma surpresa muito agradável, o Prefeito Alexandre Martins ter um olhar diferenciado para as mulheres do município: “ É muito prazeroso estar em búzios, e me coloco a disposição. Essa visita técnica foi um grande passo que nós demos para conhecer as necessidades das mulheres do município. Estamos saindo daqui com data marcada para a volta, com roda de conversas e workshop agendados para acontecer em três bairros. Além do programa, vamos trazer cursos profissionalizantes para essas mulheres, contribuindo para seu empoderamento”, afirmou Erica.