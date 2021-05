Câmara de Búzios aprova auxílio financeiro para famílias de estudantes da rede pública e reelege o Vereador Rafael Aguiar como Presidente Divulgação

Publicado 04/05/2021 12:00

Búzios - A Câmara dos Vereadores do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro aprovou por unanimidade, neste último domingo (2), o projeto de lei do Poder Executivo que institui o auxílio emergencial de R$ 200 mensais, o chamado 'vale card', para estudantes da rede pública municipal. A matéria foi votada em sessão extraordinária com regime de urgência, a pedido do Poder Executivo, depois de três tentativas fracassadas por falta de quórum (número mínimo de vereadores), desde a última quinta-feira (29).

O projeto altera a primeira lei que institui o auxílio emergencial aos estudantes da rede pública municipal de Búzios, em decorrência da pandemia do coronavírus, sancionada em agosto de 2020. A alteração prevê que o auxílio e seus critérios serão regulamentados por ato do Poder Executivo; e que o auxílio poderá ser concedido 'enquanto ainda não houver aulas escolares presenciais'pela pandemia.

Na mesma sessão, foi aprovado outro projeto de lei que autoriza o prefeito a suplementar o orçamento no valor de R$ 7,36 milhõespara pagamento do 'vale card' aos estudantes, com recurso proveniente de excesso de arrecadação de royalties.

A sessão foi a primeira depois da prisão do vereador Lorram Silveira (PRTB), que se entregou na última sexta-feira (30), depois de ser alvo de uma operação do Ministério Público e ser considerado foragido por 48horas. Desde então, os vereadores Raphael Braga (DEM); Niltinho de Beloca (Pros); Gugu de Nair (DEM) e Aurélio Barros (Patriota) não apareciam na Casa. O quarteto era tido como aliado de Lorram na sua pretensão de ser eleito presidente da Câmara para o segundo biênio.

Rafael Aguiar é reeleito presidente

A Câmara Municipal de Búzios elegeu os membros da Mesa Diretora para o biênio de 2023-2024. A votação ocorreu na sessão extraordinária deste domingo (2). O vereador Rafael Aguiar (Republicanos) foi reeleito o presidente do Legislativo com sete votos e uma abstenção.

Os outros membros eleitos para a Mesa Diretora são vereador Josué Pereira (PL), para vice-presidente; Victor Santos (Republicanos); para primeiro secretário, e Dom de Búzios (Pros), para segundo secretário.

Durante a sessão, poucas foram ás menções ao caso Lorram e mesmo assim, algumas foram feitas de forma indireta.