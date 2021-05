Nova mesa diretora da Câmara de Búzios visita o Prefeito e reafirma o compromisso com a cidade Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 12:01

Búzios - Nesta segunda-feira (03) os vereadores eleitos no último domingo, em sessão extraordinária, para o biênio 2023/2024, para comandarem a Casa Legislativa do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro visitaram o prefeito Alexandre Martins e reafirmaram a intenção de trabalhar em parceria com o executivo nos próximos anos.

Os Vereadores Rafael Aguiar, Josué Pereira, Victor Santos e Dom de Búzios, eleitos respectivamente como Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, irão compor a mesa diretora da Câmara de Búzios no próximo biênio.

Os novos eleitos tiveram os votos dos vereadores Gugu de Nair, Niltinho de Beloca e Aurélio Barros, além dos seus próprios. O Edil Rafael Braga se absteve na votação. O Edil Lorran Silveira não compareceu, pois foi preso recentemente em operação do Ministério Público.